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США запретили въезд экс-президенту Аргентины и обвинили ее в коррупции

Bloomberg: США запретили въезд экс-президенту Аргентины и обвинили ее в коррупции
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Фото: Global Look Press/Mario De Fina
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Американская администрация в пятницу, 21 марта, запретила въезд экс-президенту Аргентины Кристине Фернандес де Киршнер и бывшему министру федерального планирования страны Хулио де Видо и обвинила их в коррупции.

«Фернандес де Киршнер и де Видо злоупотребляли своим положением, организовывая [схемы] и получая финансовую выгоду от многочисленных схем взяточничества, связанных с контрактами на общественные работы, в результате чего у аргентинского правительства были похищены миллионы долларов», — цитирует заявление госсекретаря США Марко Рубио агентство Bloomberg.

Ограничительные меры также распространяются на их ближайших родственников.

В 2022 году Киршнер была приговорена к шести годам тюрьмы по делу о коррупции, но не отсидела ни одного срока, поскольку в то время была действующим вице-президентом Аргентины.

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Его рассчитывает возглавить Киршнер — во время ее вице-президентства страна даже хотела вступить в БРИКС

Ранее, 15 октября 2024 года, Киршнер объявила о намерении возглавить оппозицию. Она собирается возглавить оппозиционный блок Partido Justicialista (Хустисиалистская партия). Блок Partido Justicialista объединяет в себе все партии, которые относятся к так называемому перонистскому движению. Политика перонистов направлена на развитие социально ориентированной экономики с упором на экспорт, продвижение высоких технологий, а также на борьбу с бедностью.

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