В Ленинградской области в результате ДТП с автобусом погиб водитель
В Волховском районе Ленинградской области в результате ДТП погиб водитель автобуса, скатившегося в кювет. Об этом в пятницу, 21 марта, сообщает главное управление (ГУ) МЧС РФ по региону.
«Сегодня в 18:50 на 524-м километре автодороги Вологда – Тихвин Р-21 «Кола» 56-летний водитель, управляя автобусом Luidor, не справился с управлением и совершил съезд в кювет», — говорится в публикации ведомства в Telegram.
Уточняется, что водитель скончался на месте происшествия.
Пострадавший несовершеннолетний пассажир автобуса был госпитализирован.
На данный момент на месте происшествия проводятся следственно-оперативные мероприятия.
Ранее в этот день в Госавтоинспекции МВД России сообщили «Известиям», что за минувшие сутки на российских дорогах произошло 215 дорожно-транспортных происшествий, в которых 11 человек погибли и 252 получили ранения, восемь погибших были пассажирами и водителями транспортных средств.