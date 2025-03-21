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Кардинал заявил о необходимости папы римского учиться говорить заново после ИВЛ

Кардинал Фернандес: папе римскому придется учиться говорить заново после ИВЛ
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Фото: REUTERS/Ciro De Luca
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Проходящий лечение от воспаления легких папа римский Франциск медленно восстанавливается, однако ему придется учиться говорить заново после длительного применения искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом в пятницу, 21 марта, сообщил кардинал католической церкви Виктор Мануэль Фернандес, передает Reuters.

«У папы всё хорошо, но кислород в больших количествах высушивает всё. Ему нужно заново научиться говорить, но в целом его физическое состояние такое же, как и раньше», — сказал Фернандес.

Кроме того, кардинал опроверг слухи, что папа римский может уйти в отставку. По его словам, Франциск намерен «посвятить себя другим за то короткое время, что ему осталось».

В публикации агентства уточняется, что Фернандес не знает, выпишут ли папу римского к Пасхе, дата которой выпадает на 20 апреля.

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О госпитализации понтифика пресс-служба Святого престола сообщила 14 февраля. 18 февраля у него было выявлено начало двусторонней пневмонии, а 22 февраля папе римскому потребовалось переливание крови. 3 марта сообщалось, что Франциск перенес два приступа острой дыхательной недостаточности. В Ватикане 8 марта заявили, что состояние понтифика начало улучшаться.

10 марта стало известно, что Франциск преодолел критическую фазу, было зафиксировано стабильное улучшение его состояния. При этом в Святом престоле сообщили, что папе римскому необходимо продолжать лечение в условиях стационара в течение нескольких последующих дней. Позднее, 16 марта, Ватикан опубликовал фотографию понтифика во время утренней молитвы.

19 марта служба печати Святого престола сообщила, что проходящий лечение от воспаления легких папа римский больше не нуждается в вентиляции легких по ночам, есть и другие улучшения. Отмечается, что наблюдается прогресс на фоне двигательной и дыхательной физиотерапии.

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