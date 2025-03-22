В Стамбуле неизвестные атаковали консульство Ирана

В столице Турции неизвестные совершили вооруженное нападение на генеральное консульство Исламской Республики Иран в стране. Об этом 21 марта сообщила газета Cumhuriyet.

«По информации полиции, в результате нападения никто не пострадал, а сотрудникам полиции было рекомендовано усилить меры безопасности и надеть бронежилеты», — уточняет издание.

На данный момент установлено, что атака была совершена с применением длинноствольного оружия.

24 февраля в Марселе произошел взрыв рядом с генконсульством РФ. Уточнялось, что неизвестные забросили на территорию диппредставительства три бутылки с взрывчатым веществом, из них две взорвались. В посольстве России во Франции сообщили, что в результате взрыва никто не пострадал.