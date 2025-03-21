Реклама
Прямой эфир
Общество
Лавина сошла на дорогу в центре Петропавловска-Камчатского
Происшествия
Пожар на площади 800 кв. м локализовали на рынке в Великом Новгороде
Общество
Прокуратура Кубани начала проверку после нападения собак на подростков
Общество
Курский чиновник успел выпрыгнуть из машины при атаке беспилотника ВСУ
Спорт
Нападающий клуба НХЛ «Филадельфия» Мичков набрал 50-е очко в текущем сезоне
Мир
Сенатор Пушков указал на желание властей Германии создать «Четвертый рейх»
Спорт
Роналду не смог реализовать пенальти в матче 1/4 финала Лиги наций против Дании
Мир
Косметические фирмы во главе с L'Oreal призвали ЕС не втягивать их в торговую войну
Общество
Синоптики спрогнозировали облачность без осадков в Москве 24 марта
Наука и техника
В РФ завершились испытания единого теста для подбора терапии рака молочной железы
Политика
В Госдуме предложили дать молодым родителям набор необходимого для новорожденных
Мир
Песков анонсировал непростые переговоры России и США по зерновой сделке
Мир
WSJ узнала о расширении Израилем операций в Газе ради давления на ХАМАС
Мир
В посольстве ФРГ в РФ оценили статус решения о размещении ракет США
Мир
Президент Алжира потребовал судебного преследования виновных в убийствах в Газе
Мир
В парламенте Гренландии заявили о неуважении США из-за визита делегации на остров
Культура
Американский комик Конан О'Брайен получит премию имени Марка Твена

Мэр Стамбула Имамоглу отверг выдвинутые против него обвинения в коррупции

Reuters: мэр Стамбула Имамоглу отверг выдвинутые против него обвинения в коррупции
0
EN
Фото: REUTERS/Murad Sezer
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу отверг выдвинутые против него обвинения в коррупции. Об этом 21 марта сообщило Reuters.

Уточняется, что ключевой фигуре оппозиции и потенциальному сопернику президента Тайипа Эрдогана задали около 40 вопросов о муниципальных тендерах.

«Я категорически отвергаю все обвинения», — слова Имамоглу приводятся в судебном документе, имеющемся в распоряжении агентства.

«Попытка переворота»: в Стамбуле третий день идут акции протеста
На фоне ареста мэра Стамбула, которого оппозиция называла главным соперником Эрдогана, курс лиры достиг исторического минимума

Глава МВД Турции Али Ерликая 20 марта сообщил, что в ходе акции протеста в Стамбуле было ранено шесть полицейских. Митинги в поддержку задержанного мэра Имамоглу проходили в этот день в Анкаре и Стамбуле.

Правоохранительным органам выдали ордер на задержание Имамоглу 19 марта. По данным газеты Sabah, всего было выдано около 100 ордеров на арест. СМИ отмечают, что в отношении стамбульской мэрии начата антикоррупционная операция. Она касается проведения городских тендеров, а также выяснения подробностей взаимодействия оппозиционных чиновников с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.

Тогда же глава Народно-республиканской партии (НРП) Озгюр Озель призвал граждан Турции выйти на акции протеста в поддержку мэра Стамбула. В связи с обстановкой в стране власти запретили проведение в городе массовых политических акций.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025