Мэр Стамбула Имамоглу отверг выдвинутые против него обвинения в коррупции
Мэр Стамбула Экрем Имамоглу отверг выдвинутые против него обвинения в коррупции. Об этом 21 марта сообщило Reuters.
Уточняется, что ключевой фигуре оппозиции и потенциальному сопернику президента Тайипа Эрдогана задали около 40 вопросов о муниципальных тендерах.
«Я категорически отвергаю все обвинения», — слова Имамоглу приводятся в судебном документе, имеющемся в распоряжении агентства.
Глава МВД Турции Али Ерликая 20 марта сообщил, что в ходе акции протеста в Стамбуле было ранено шесть полицейских. Митинги в поддержку задержанного мэра Имамоглу проходили в этот день в Анкаре и Стамбуле.
Правоохранительным органам выдали ордер на задержание Имамоглу 19 марта. По данным газеты Sabah, всего было выдано около 100 ордеров на арест. СМИ отмечают, что в отношении стамбульской мэрии начата антикоррупционная операция. Она касается проведения городских тендеров, а также выяснения подробностей взаимодействия оппозиционных чиновников с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.
Тогда же глава Народно-республиканской партии (НРП) Озгюр Озель призвал граждан Турции выйти на акции протеста в поддержку мэра Стамбула. В связи с обстановкой в стране власти запретили проведение в городе массовых политических акций.