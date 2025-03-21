Пашинян заявил о ненадобности гарантий третьих сил по соглашению Еревана с Баку
Для заключения мирного соглашения Еревана с Баку не нужны гарантии третьих сил. Об этом 21 марта сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению.
Он отметил, что Армения потеряла безоговорочное доверие к институту гарантов после столкновения на армяно-азербайджанской границе в сентябре 2022 года.
«Есть один гарант безопасности Армении — это сама Армения, которая способна жить в регионе среди соседей без внешней помощи, без внешнего вмешательства», — заключил Пашинян.
Азербайджан и Армения 13 марта завершили переговоры по согласованию текста мирного договора. По словам главы азербайджанского МИДа Джейхуна Байрамова, Ереван принял предложения касательно двух последних несогласованных пунктов.
Пашинян 14 марта в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным сообщил о согласовании проекта мирного соглашения с Азербайджаном.