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Госдеп заявил о намерении США добиться прекращения Ираном экспорта нефти

Госдеп США: Соединенные Штаты намерены свести к нулю экспорт нефти Ирана
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Фото: Global Look Press/Petrov Sergey
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Соединенные Штаты намерены лишить Иран возможности экспортировать нефть. Об этом в пятницу, 21 марта, заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс.

«Кампания по оказанию максимального давления [на Тегеран] направлена на то, чтобы свести к нулю экспорт нефти Ирана, который он использует для финансирования своей дестабилизирующей деятельности. Это касается и экспорта нефти в Китай», — сказала она на ежедневном брифинге.

По ее словам, внешняя политика Ирана представляет угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов.

Брюс уточнила, что возобновление кампании по оказанию максимального давления на Тегеран направлено на устранение ядерной угрозы Ирана, в том числе чтобы «обуздать его программу по разработке баллистических ракет» и не дать ему поддержать террористические формирования.

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Ранее, 19 марта, стало известно, что президент США Дональд Трамп написал письмо иранскому верховному лидеру Али Хаменеи, в котором был установлен срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки. Пока неясно, начинается ли отсчет двухмесячного срока с момента доставки письма или с момента начала переговоров.

17 марта Трамп заявил, что Иран будет нести ответственность за атаки, совершаемые йеменскими хуситами. По его словам, именно Тегеран стоит за вооружением и финансированием хуситов, а также организацией их действий.

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