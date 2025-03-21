В Госдепе заявили об отсутствии планов по отмене санкций против Сирии
Вашингтон в настоящий момент не планируют отменять финансовые санкции против Дамаска. Об этом 21 марта заявила официальный представитель Государственного департамента США Тэмми Брюс на брифинге.
«Санкционная динамика не меняется, и на данном этапе нет планов менять ее. Существующие меры <...> остаются», — сказала она.
При этом Брюс отметила, что в отношении Сирии действует особая лицензия, допускающая финансовые транзакции в обход санкций при условии, что эти средства будут направлены на стабилизацию обстановки в стране.
Ранее, 24 февраля, ЕС приостановил санкции против Сирии в сферах энергетики и транспорта. Также совет постановил исключить пять организаций из списка подлежащих замораживанию средств и экономических ресурсов лиц, ввести исключения на установление банковских отношений между сирийскими банками и финансовыми учреждениями на территориях стран-участниц и продлить применение гуманитарного исключения на неопределенный срок.
Позднее, 6 марта, Великобритания сняла санкции с более чем 24 сирийских организаций, включая Центральный банк Сирии и ряд нефтяных компаний, а также авиакомпанию Syrian Arab Airlines.