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Ковентри выступила против недопуска стран на Олимпиаду из-за конфликтов

Sky News: президент МОК против недопуска стран на Олимпиаду из-за конфликтов
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Фото: REUTERS/Louisa Gouliamaki
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Избранный президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри рассказала, что она выступает против решения о недопуске спортсменов на Олимпийские игры из-за конфликтов. Об этом 21 марта сообщил телеканал Sky News.

«У нас в Африке конфликты, и сейчас они ужасны. К сожалению, эта проблема никуда не исчезнет. <...> Я считаю, что для нашего движения лучше всего обеспечить представительство всех спортсменов», — заявила Ковентри.

Она отметила, что задача организации — обезопасить спортсменов во время Олимпиады, поэтому каждую ситуацию нужно рассматривать индивидуально.

«Я хотела бы создать рабочую группу, которая разработает определенную политику и руководящие принципы, чтобы олимпийское движение могло принимать решения, когда сталкивается с конфликтами», — подчеркнула будущая глава МОК.

Отвечая на вопрос издания о возможном возвращении российских спортсменов на соревнования к Зимним олимпийским играм – 2026 в Милане, Ковентри пообещала обсудить это с рабочей группой.

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Накануне Ковентри стала первой женщиной на посту президента МОК. В должность она вступит 23 июня текущего года. Сама Ковентри сравнила победу на выборах с получением своей первой медали в 2004 году.

С избранием Ковентри поздравил президент РФ Владимир Путин. Он указал на уникальный опыт зимбабвийки и ее заинтересованность в продвижении благородных олимпийских идеалов. Также свои пожелания спортсменке направил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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