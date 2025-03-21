В ЮНЕСКО назвали таяние ледников угрозой для 2 млрд человек
Изменение климата ускоряет таяние ледников, что сказывается на снабжении 2 млрд человек водой и продовольствием. Это следует из доклада Организации Объединенных Наций (ООН) о состоянии водных ресурсов мира за 2025 год, опубликованного 20 марта на сайте ЮНЕСКО.
Отмечается, что от горных пород зависит жизнь 2 млрд человек, они необходимы для обеспечения продовольственной и энергетической безопасности тех, кто живет в горных регионах, районах ниже по течению и вокруг них.
Кроме того, жители развивающихся стран уже сталкиваются с нехваткой продовольствия. Развитые страны также находятся под угрозой, дополнили в ООН.
«Изменение климата ускоряет таяние ледников <...> и приводит к более экстремальным осадкам и стихийным бедствиям», — говорится в докладе.
По словам экспертов, чтобы избежать масштабного кризиса, который затронет миллиарды людей, нужно срочно заняться комплексным управлением речными бассейнами, их финансированием и наращиванием знаний для удовлетворения мирового спроса на воду.
Метеорологический орган ООН Всемирная метеорологическая организация (ВМО) сообщил 18 марта, что рекордные уровни высокой температуры в 2024 году ускорили таяние ледников и морского льда и привели к повышению уровня моря и приближению мира к ключевому порогу потепления.
Уточняется, что на глобальное повышение температуры в прошлом году могли повлиять и другие факторы, включая изменения в солнечном цикле, мощное извержение вулкана и уменьшение количества охлаждающих аэрозолей.