На нефтебазе на Кубани потушили один из загоревшихся резервуаров
На нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края удалось полностью потушить один из загоревшихся резервуаров. Об этом 21 марта сообщил оперативный штаб региона.
«Загоревшийся 19 марта резервуар на нефтебазе в Кавказском районе полностью потушили. По состоянию на 20:00 площадь пожара составляет 1250 кв. м», — указывается в Telegram-канале штаба.
Сейчас идет тушение второго резервуара, который воспламенился в ночь на 21 марта. Также обеспечивается охлаждение остальных емкостей нефтебазы для предотвращения дальнейшего распространения возгорания.
О пожаре на нефтебазе стало известно 19 марта. Возгорание возникло в результате падения обломков беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Работники дежурной смены предприятия были эвакуированы.
21 марта на горящей нефтебазе произошел взрыв, в результате которого пострадали двое пожарных. В тот же день удалось ликвидировать горение в обваловании одного из резервуаров.