Премьер-министр Словакии Роберт Фицо созвал чрезвычайное заседание правительства 22 марта из-за вспышки ящура в южных районах республиках.

«Учитывая серьезность информации, представленной сегодня на заседании кабинета министром сельского хозяйства и главным ветеринаром о распространении ящура среди животных, я созываю завтра внеочередное заседание кабинета министров», — написал он в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в РФ).

Премьер уточнил, что на встрече будут обсуждаться эффективность уже принятых правительством мер, взаимодействие между ведомствами по вопросу борьбы с ящуром, а также сотрудничество с международными организациями.

Фицо также призвал словацкую оппозицию отказаться от алармистских заявлений и не использовать ситуацию с болезнью в своих политических целях.

В январе первая с 1988 года вспышка ящура произошла в Германии. Из-за нее более 10 стран запретили поставки животных из ФРГ, а Россельхознадзор запретил ввоз в РФ всей животноводческой продукции из Евросоюза.