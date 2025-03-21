Экс-премьер Франции Филипп получил письмо с угрозами расправы

Мэру французского города Гавра, бывшему премьер-министру Франции Эдуару Филиппу 19 марта пришло письмо с угрозами убийства и стреляной гильзой. Об этом сообщает местная газета Quest-France.

Письмо было передано в полицию. Указывается, что, по данным прокурора Гавра Суазик Гийом, причиной угроз в адрес политика было то, что он заявил о планах участвовать в выборах президента Франции в 2026 году.

Отмечается, что экс-премьер уже получал письмо с угрозами в марте 2023 года. В конверте также был белый порошок, после проверки оказавшийся безопасным.

Ранее, в феврале, депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Евгений Шмидт сообщил «Известиям», что получил семь электронных писем с угрозами с украинских доменов. Он добавил, что почти сразу подал заявление в полицию, где ему рассказали о еще одном парламентарии от АдГ с той же проблемой.