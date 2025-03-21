Постпред РФ в Вене обсудил с главой МАГАТЭ ядерную безопасность на Украине
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов 21 марта встретился с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
На встрече обсуждались вопросы ядерной безопасности на Украине и ядерная программа Ирана.
«Мы обменялись мнениями по вопросам, связанным с иранской ядерной программой и ядерной безопасностью на Украине — две темы, которые привлекают наибольшее внимание в Совете управляющих МАГАТЭ», — написал Ульянов в своем Telegram-канале.
Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев 18 марта заявил, что ядерная безопасность находится в числе приоритетов России в рамках урегулирования конфликта на Украине.