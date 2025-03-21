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Постпред РФ в Вене обсудил с главой МАГАТЭ ядерную безопасность на Украине

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Фото: REUTERS/Elisabeth Mandl
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Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов 21 марта встретился с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

На встрече обсуждались вопросы ядерной безопасности на Украине и ядерная программа Ирана.

«Мы обменялись мнениями по вопросам, связанным с иранской ядерной программой и ядерной безопасностью на Украине — две темы, которые привлекают наибольшее внимание в Совете управляющих МАГАТЭ», — написал Ульянов в своем Telegram-канале.

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Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев 18 марта заявил, что ядерная безопасность находится в числе приоритетов России в рамках урегулирования конфликта на Украине.

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