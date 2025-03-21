FIFA отстранила мексиканский «Леон» от участия в клубном чемпионате мира
Международная федерация футбола (FIFA) отстранила мексиканский клуб «Леон» от участия в клубном чемпионате мира. Решение апелляционного комитета было опубликовано 21 марта на сайте организации.
Причиной является, что «Леоном» владеет компания, которая также управляет другим мексиканским клубом «Пачука», уже участвующим в турнире.
«Леон» будет отстранен от участия в соревновании, а клуб, допущенный в качестве замены, будет объявлен в надлежащее время», — указали в пресс-службе спортивной федерации.
«Леон» является восьмикратным чемпионом Мексики, пятикратным обладателем национального кубка и суперкубка страны.
Клубный чемпионат мира пройдет в США с 15 июня по 13 июля 2025 года, дополняет «Газета.Ru».
FIFA 5 марта назвала сумму призового фонда клубного чемпионата мира по футболу 2025 года, она составила $1 млрд. При этом отмечалось, что создание надежной финансовой системы для развития футбола во всем мире стало центральной темой совета организации, на котором был единогласно одобрен пересмотренный целевой показатель доходов бюджета в размере $13 млрд на цикл 2023–2026 годов.