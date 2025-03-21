Келлог назвал Киев инициатором телефонного разговора Трампа и Зеленского

Телефонный разговор президента США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского 19 марта был инициирован украинской стороной. Об этом сообщил спецпосланник Белого дома по Украине Кит Келлог в интервью каналу ABC News.

«Президент Трамп очень великодушен. Зеленский попросил о звонке, мы связались с президентом [Трампом], президент сказал: «Хорошо», — сказал он.

Он отметил, что разговор глав США и Украины представлял из себя нормальное обсуждение в духе бизнес-переговоров. По его словам, Зеленский и Трамп не затрагивали по-настоящему спорных тем во время диалога.

По словам Трампа, его переговоры с Зеленским длились около часа и большая часть была посвящена обсуждению беседы президента США с российским коллегой Владимиром Путиным. Трамп назвал разговор с Зеленским очень хорошим.