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СМИ заявили о подрыве Трампом позиций Киева в процессе переговоров

Business Insider: Трамп ослабляет позиции Киева в переговорах
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Фото: REUTERS/Nathan Howard
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Президент США Дональд Трамп ослабляет позицию Украины в процессе прекращения боевых действий. Об этом 21 марта написали в издании Business Insider.

«Администрация Трампа значительно усложняет ситуацию и ослабляет рычаги влияния Украины на переговоры», — говорится в материале.

По словам издания, Вашингтон отодвинул на второй план Киев в мирном процессе, а также других важных европейских партнеров, которые внесли большую часть вклада на поддержку Украины.

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Трамп 21 марта заявил, что контуры мирного соглашения по Украине уже сложились в результате его контактов с российским коллегой Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским. Американский лидер назвал свои переговоры с президентами РФ и Украины отличными. Он также добавил, что на Украине США потратили $350 млрд на конфликт, который можно было предотвратить.

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