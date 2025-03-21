СМИ заявили о подрыве Трампом позиций Киева в процессе переговоров

Президент США Дональд Трамп ослабляет позицию Украины в процессе прекращения боевых действий. Об этом 21 марта написали в издании Business Insider.

«Администрация Трампа значительно усложняет ситуацию и ослабляет рычаги влияния Украины на переговоры», — говорится в материале.

По словам издания, Вашингтон отодвинул на второй план Киев в мирном процессе, а также других важных европейских партнеров, которые внесли большую часть вклада на поддержку Украины.

Трамп 21 марта заявил, что контуры мирного соглашения по Украине уже сложились в результате его контактов с российским коллегой Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским. Американский лидер назвал свои переговоры с президентами РФ и Украины отличными. Он также добавил, что на Украине США потратили $350 млрд на конфликт, который можно было предотвратить.