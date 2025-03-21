В Новой Москве рабочий погиб после падения с высоты на стройплощадке
Один рабочий погиб, еще один получил травмы после падения с высоты на строительном объекте в Новой Москве. Об этом пресс-служба столичной прокуратуры сообщила в пятницу, 21 марта.
«В ТиНАО на строительном объекте нежилого здания с высоты упали двое рабочих. Один из мужчин скончался на месте, другой госпитализирован», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».
Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего, в том числе лиц, ответственных за соблюдение требований техники безопасности и охраны труда, а также ход и результаты процессуальной проверки по данному факту.
Ранее, 18 марта, двое рабочих пострадали после падения с высоты на стройплощадке в Зеленограде, их доставили в больницу, сообщает 360.ru.