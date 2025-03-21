Трамп положительно оценил идею Карла III принять США в Содружество наций
Президент США Дональд Трамп 21 марта в своей соцсети Truth Social заявил, что «любит короля Карла», комментируя статью в британской прессе о возможности предложить США стать ассоциированным членом Содружества наций.
В статье утверждается, что Карл III может сделать «тайное предложение» Трампу во время его возможного визита в Великобританию, что поможет улучшить отношения между США и Канадой.
Трамп отметил, что ему эта идея нравится.
«Как по мне, звучит неплохо!» — написал американский лидер.
По уточнению «Газеты.Ru», Содружество наций объединяет 56 независимых государств, исторически связанных с Великобританией, с общей численностью населения более 2 млрд человек.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе встречи в Овальном кабинете 27 февраля вручил Трампу письмо от короля Карла III с приглашением посетить Соединенное Королевство со вторым государственным визитом.