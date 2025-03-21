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Госавтоинспекция объявила массовые проверки водителей в регионах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В пятницу и выходные дни, с 21 по 23 марта, Госавтоинспекция проведет массовые и сплошные проверки водителей, особое внимание будет уделено поиску нетрезвых автомобилистов. О готовящихся рейдах объявили региональные управления ведомства.

Автоинспекторы проведут профилактические мероприятия на дорогах Санкт-Петербурга, в Ленинградской, Ульяновской, Тверской, Ивановской, Кировской, Пензенской областях, Башкирии и других регионах страны.

В преддверии выходных дней Госавтоинспекция напоминает водителям о недопустимости управления транспортным средством в нетрезвом виде. «Сплошные» проверки на российских дорогах для выявления автомобилистов, севших за руль в состоянии опьянения, проводятся автоинспекторами на постоянной основе, отмечают в дорожной полиции.

«Призываем граждан, которые увидели, что автомобилем управляет водитель в неадекватном состоянии, который своими действиями угрожает безопасности других участников дорожного движения, сообщить об этом в полицию. Ваш звонок может спасти чью-то жизнь. Сотрудники Госавтоинспекции обязательно примут все необходимые меры реагирования на подобные сообщения», — заявил «Известиям» начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Сергей Хранцкевич.

В Госавтоинспекции напомнили, что управление автомобилем в состоянии опьянения, а также отказ от медицинского освидетельствования влекут за собой лишение водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет и крупный штраф. Кроме того, в ряде случаев за эти деяния водителю грозит уже уголовная ответственность, подчеркивают в ведомстве.

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Накануне, 20 марта, стало известно, что 21-23 марта столичная Госавтоинспекция проведет рейд «Велокурьер», направленный на профилактику нарушений ПДД среди работников служб доставки на электровелосипедах и средствах индивидуальной мобильности.

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