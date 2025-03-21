Актриса Эппле опровергла сообщения о проблемах со здоровьем
Заслуженная артистка России Жанна Эппле, известная по сериалам «Марш Турецкого» и «Бальзаковский возраст», опровергла сообщения о проблемах со здоровьем.
В беседе с aif.ru в пятницу, 21 марта, актриса заявила, что чувствует себя нормально.
«Успокойтесь, пожалуйста, всё со мной хорошо. Я в институте на занятиях со студентами», — рассказала Эппле.
Ранее в ряде СМИ появилась информация, что 60-летняя актриса экстренно обратилась за медицинской помощью из-за проблем со здоровьем, которые якобы возникли после самолечения. Сообщалось, что она испытывала сильные боли в животе в течение нескольких лет, отмечает 360.ru.
В начале марта агент Евгения Миронова опроверг сообщения о госпитализации актера. Ранее в СМИ появились сведения о том, что Миронов попал в больницу якобы из-за проблем с сердцем.