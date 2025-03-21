Вершинин обсудил с послом Турции доступ сельхозпродукции РФ на мировые рынки
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин 21 марта встретился с послом Турции в РФ Танжу Бильгичем. Соответствующая информация была опубликована на сайте МИД РФ.
«Собеседники обсудили актуальные, представляющие взаимный интерес вопросы региональной и международной проблематики, находящиеся на рассмотрении СБ и ГА ООН, включая положение на Ближнем Востоке с упором на ситуацию в Сирии», — уточнили в министерстве.
Кроме того, состоялся детальный обмен мнениями по вопросам глобальной продовольственной безопасности, включая нормализацию доступа сельскохозяйственной продукции и удобрений из России на мировые рынки.
По словам министерства, встреча состоялась по инициативе турецкой стороны.
Ранее, 3 марта, сообщалось, что руководство России и Турции поддерживает активный диалог, поэтому отношения между двумя странами не охладели, а продолжают развиваться по разным направлениям.
Ранее, 27 февраля, Валентина Матвиенко, прибыв в Стамбул в рамках официального визита российской делегации, передала президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану устное послание от российского лидера Владимира Путина о двусторонних отношениях и международной повестке.