Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что военкомы из украинских территориальных центров комплектования (ТЦК) призывают даже инвалидов в более отдаленных селах, но боятся заезжать в населенные пункты, находящиеся вблизи от передовой.

В беседе с aif.ru в пятницу, 21 марта, Ганчев отметил, что на некоторых освобожденных территориях местные люди говорят, что ТЦК не хотят и боятся приезжать в такие прифронтовые места, как, например, Двуречная.

«А вот из соседних сел, которые дальше от фронта, заезжают и вообще с местным населением не церемонятся. Мобилизуют даже инвалидов», — рассказал Ганчев.

В ВГА Харьковской области ранее заявили, что за 2024 год было освобождено около 60 населенных пунктов. В 34 из них установили административный контроль.

20 марта Ганчев сообщил, что российские военные наступают на купянском направлении и всё больше сжимают полукольцо вокруг противника в Харьковской области, пишет RT. Украинское командование пытается усилить группировку, чтобы не допустить продвижения и окружения войск, отмечает 360.ru. Ганчев подчеркнул, что Купянск остается одним из самых напряженных участков зоны проведения боевых действий, уточняет сайт kp.ru.

В этот же день Ганчев в интервью «Известиям» рассказал, что российские военные оказывают жителям Харьковской области всю необходимую помощь, чтобы обеспечить людей самым необходимым. В частности, централизованного теплоснабжения на территории нет, и для прохождения отопительного периода людям предоставляются и дрова, и уголь.

16 марта Ганчев отмечал, что ВС РФ расширяют зону освобожденной территории на правом берегу реки Оскол и продвигаются в сторону Купянска. Группа из пяти украинских пограничников 14 марта добровольно сдалась в плен военным российской группировки «Запад», пишет ИА Регнум.