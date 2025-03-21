Реклама
Прямой эфир
Мир
Делегации США и Украины проведут встречу в Саудовской Аравии 23 марта
Политика
Госдума рассмотрит законопроект о маркировке видеоигр в мае
Мир
Пашинян заявил о ненадобности гарантий третьих сил по соглашению Еревана с Баку
Мир
Трамп опроверг обсуждение с Путиным срока для начала режима прекращения огня
Мир
Вершинин обсудил с послом Турции доступ сельхозпродукции РФ на мировые рынки
Мир
США запретили въезд экс-президенту Аргентины и обвинили ее в коррупции
Мир
В Госдепе не стали раскрывать состав делегации США на переговорах в Эр-Рияде
Мир
Власти Армении намерены провести референдум по принятию новой конституции в 2027 году
Мир
Трамп пообещал выплатить застрявшим на МКС астронавтам сверхурочные
Мир
Ковентри выступила против недопуска стран на Олимпиаду из-за конфликтов
Мир
Трамп заявил о появлении контуров соглашения по Украине после контактов с Путиным
Мир
В ЮНЕСКО назвали таяние ледников угрозой для 2 млрд человек
Политика
Россиян начнут штрафовать за рекламу в Instagram, Facebook и Twitter
Мир
В Молдавии сообщили о намерении властей установить слежку за гражданами
Мир
Постпред РФ в Вене обсудил с главой МАГАТЭ ядерную безопасность на Украине
Спорт
Овечкин поддержал идею лидеров РФ и США провести матч между игроками КХЛ и НХЛ
Мир
Келлог назвал Киев инициатором телефонного разговора Трампа и Зеленского
Сюжет:

Глава ВГА Харьковской области заявил о мобилизации инвалидов в ВСУ

Глава ВГА Ганчев рассказал о мобилизации инвалидов в ВСУ в Харьковской области
0
EN
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что военкомы из украинских территориальных центров комплектования (ТЦК) призывают даже инвалидов в более отдаленных селах, но боятся заезжать в населенные пункты, находящиеся вблизи от передовой.

В беседе с aif.ru в пятницу, 21 марта, Ганчев отметил, что на некоторых освобожденных территориях местные люди говорят, что ТЦК не хотят и боятся приезжать в такие прифронтовые места, как, например, Двуречная.

«А вот из соседних сел, которые дальше от фронта, заезжают и вообще с местным населением не церемонятся. Мобилизуют даже инвалидов», — рассказал Ганчев.

В ВГА Харьковской области ранее заявили, что за 2024 год было освобождено около 60 населенных пунктов. В 34 из них установили административный контроль.

«Боевой дух ВСУ уже сломлен, от такого поражения легко опомниться не получится»
Командир отряда спецназа «Ахмат» Аид — об успехе операции «Поток» и тактике работы штурмовых групп

20 марта Ганчев сообщил, что российские военные наступают на купянском направлении и всё больше сжимают полукольцо вокруг противника в Харьковской области, пишет RT. Украинское командование пытается усилить группировку, чтобы не допустить продвижения и окружения войск, отмечает 360.ru. Ганчев подчеркнул, что Купянск остается одним из самых напряженных участков зоны проведения боевых действий, уточняет сайт kp.ru.

В этот же день Ганчев в интервью «Известиям» рассказал, что российские военные оказывают жителям Харьковской области всю необходимую помощь, чтобы обеспечить людей самым необходимым. В частности, централизованного теплоснабжения на территории нет, и для прохождения отопительного периода людям предоставляются и дрова, и уголь.

16 марта Ганчев отмечал, что ВС РФ расширяют зону освобожденной территории на правом берегу реки Оскол и продвигаются в сторону Купянска. Группа из пяти украинских пограничников 14 марта добровольно сдалась в плен военным российской группировки «Запад», пишет ИА Регнум.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025