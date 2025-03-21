Принц Уильям посетил базу НАТО в Эстонии и проехался на танке Challenger 2
Принц Уэльский Уильям посетил базу НАТО в Эстонии и проехался на танке Challenger 2 вдоль границы с Россией. Об этом 21 марта сообщает Би-би-си.
Отмечается, что в данный момент на границе РФ в Эстонии находится 900 британских военных.
Бывший американский разведчик и экс-инспектор Организации объединенных Наций (ООН) Скотт Риттер прокомментировал публикацию Би-би-си на своей странице в социальной сети Х (бывш. Twitter).
«Россия протиснула 800 парней через трубу, чтобы переломить ситуацию в Курске. У Британии 900 парней в Эстонии. Разница в том, что те 800 русских были поддержаны десятками тысяч своих братьев по оружию. Кто поддерживает тех 900 британцев?» — написал он.
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с «Известиями» 11 февраля отметил, что размещение подразделений США на военной базе в Эстонии у границы с РФ носит провокационный и агрессивный характер.