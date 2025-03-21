С 12 марта из Суджанского района Курской области эвакуировали 564 человека
С 12 марта с освобожденных территорий Суджанского района Курской области эвакуировали 564 мирных жителя. Об этом 21 марта сообщили в МЧС России.
«С 12 марта из Суджанского района сотрудниками МЧС России, Министерства обороны РФ и волонтерами вывезены 564 человека», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что мирных граждан оперативно перевозят в пункты временного размещения (ПВР). Там им оказывают необходимую помощь, в том числе по восстановлению документов. В безопасных районах с пострадавшими работают психологи МЧС и специалисты иных ведомств.
Город Суджа находился под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) в течение 218 суток и был освобожден 12 марта. В настоящее время город продолжает страдать от атак украинских БПЛА.
Активную помощь в эвакуации жителям Суджи оказывают бойцы сводной артиллерийской группы «Пресса» спецназа «Ахмат». Они помогают гражданам эвакуироваться в безопасные районы. Также в задачи спецназа входит поиск невзорвавшихся сбитых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).