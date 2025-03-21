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В Госдуме обвинили Украину в срыве договоренностей с Россией

Депутат ГД Чепа: Украина уже дважды срывала договоренности с Россией
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Украина уже дважды срывала договоренности о ненанесении ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом депутат Госдумы Алексей Чепа заявил в пятницу, 21 марта.

По словам политика, Россия поднимет этот вопрос на встрече с США в Саудовской Аравии.

«Договоренности были нарушены уже дважды. В первый раз — когда Украина нанесла удар по Кубани, во второй — когда осуществила подрыв газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа», — сказал политик в разговоре с Lenta.Ru.

Парламентарий напомнил, что 23 марта планируется встреча делегаций России и Соединенных Штатов в Саудовской Аравии. Он отметил, что представители российской делегации поднимут вопрос о несоблюдении соглашений украинской стороной.

«Мы с самого начала говорили о том, что договоренности — это хорошо. Но кто их будет контролировать? Кроме того, эти события указывают нам на то, что Украине не нужны мирные договоренности, так же как когда-то не нужны были Минские соглашения», — заключил Чепа.

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Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по ГИС «Суджа» является дискредитацией мирных инициатив президента США Дональда Трампа, сообщает 360.ru.

Боевики ВСУ совершили атаку на ГИС 21 марта ночью, около 00:20 мск.

Станция находится в нескольких сотнях метров от госграницы со стороны Курской области. По данным ведомства, объект энергетической инфраструктуры находился под контролем украинских боевиков с 7 августа минувшего года. Ранее через ГИС «Суджа» осуществлялась прокачка газа странам Европы.

На протяжении всего времени ВСУ использовали ГИС как один из «безопасных» логистических пунктов.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что утверждения Киева о причастности Москвы к атаке на газораспределительную станцию «Суджа» не соответствуют действительности, передает RT. Также он отметил, что заявления Украины «лишний раз показывают, насколько можно верить киевскому режиму».

В ходе переговоров Трампа и президента РФ Владимира Путина 18 марта российский лидер поддержал идею о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре.

Однако после ВСУ совершили преднамеренную атаку дронами по энергообъекту в станице Кавказская Краснодарского края. При этом в Минобороны сообщили, что российские военные нейтрализовали семь ударных дронов, направленных на объекты украинской энергетики, связанные с военно-промышленным комплексом (ВПК), в Николаевской области.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский 19 марта пообещал отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

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