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Экономист не исключил снижения ключевой ставки в июне 2025 года

Экономист Остапкович: снижение ключевой ставки ЦБ РФ ожидается в июне 2025 года
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Центральный банк России временно приостановил изменения ключевой ставки, что связано с наблюдаемыми позитивными процессами, в первую очередь геополитического характера. Директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович отметил в беседе с «Известиями» 21 марта, что в июне 2025 года ожидается снижение ключевой ставки.

«Центральный банк взял паузу, потому что идут более-менее позитивные процессы. Причем первым я бы поставил не экономический процесс, а геополитический, поскольку наблюдается позитивная риторика по поводу геополитических новостей в отношении России и США. Конечно, санкции никто отменять не будет, но минимизировать или сделать их «спящими» — скорее всего, так и будет», — отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что подобные изменения могут произойти не только со стороны США, но и со стороны Европы.

«Европа, как правило, геополитически, несмотря на всю свою риторику, следует за Соединенными Штатами. А вот этот геополитический риск оказывает давление на экономические события», — добавил экономист.

По его словам, получен четкий сигнал, что ситуация движется к улучшению.

«Скорее всего, в начале второго полугодия, я думаю, что апрельская ставка останется на том же уровне, так же как и майская. А где-то с начала июня примерно начнется снижение ставки», — прогнозирует эксперт.

Многое будет зависеть от геополитической ситуации, считает собеседник издания.

«Укрепление рубля, движение по ставке во многом определяются геополитической риторикой. Пока вроде бы тренд позитивный, но делать прогнозы здесь невозможно», — подытожил Остапкович.

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Ранее в тот же день регулятор принял решение сохранить текущий уровень ключевой ставки в 21%. В ЦБ отметили, что рост внутреннего спроса по-прежнему опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. По прогнозу Банка России с учетом проводимой денежно-кредитной политики в 2025 году инфляция снизится до 7–8%, вернется к 4% в 2026 году и будет находиться на целевом уровне в дальнейшем.

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