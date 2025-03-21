Монголия завершает экологическую оценку газопровода «Союз Восток» из России в Китай
Монголия завершает экологическую оценку газопровода «Союз Восток» из России в Китай. Об этом 21 марта сообщили в Telegram-канале Минэнерго РФ.
Министр энергетики России Сергей Цивилев обсудил проект на рабочей встрече с послом Монголии по особым поручениям Зандаахуу Энхболдом.
«Глава Минэнерго отметил, что строительство газопровода придаст дополнительный импульс многолетнему российско-монгольскому сотрудничеству», — говорится в сообщении.
В ходе переговоров стороны также затронули вопросы реконструкции теплоэлектроцентралей в Монголии и применения российских отраслевых стандартов в совместных энергетических проектах.
Ранее, в сентябре 2024 года, президент России Владимир Путин заявлял, что помимо транзита российского газа рассматривается возможность поставок топлива и для монгольских потребителей.