Эксперт выразил сомнение в готовности Литвы отправить военных на Украину

Литва с большей вероятностью не станет вводить войска на Украину, заявления Вильнюса о готовности к такому шагу лишь попытка преувеличить собственную значимость. Таким мнением с «Известиями» 21 марта поделился военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Ранее в этот день президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страна готова направить войска на Украину после прекращения огня. По его словам, подобные обязательства должны взять на себя и другие западные государства.

Комментируя это, Литовкин отметил, что у Литвы есть возможность направить часть солдат на Украину, в том случае если местным властям не жаль граждан своей страны. Однако, добавил он, «обещать — не значит жениться», тем более что Россия предупреждала о последствиях ввода западных войск на Украину — он будет воспринят как ее оккупация странами НАТО.

«Россия уже предупредила всех подобных карликов европейских, которые мнят себя полководцами, великими Наполеонами или там еще кем-то. Мы будем наносить по ним удар, потому что мы считаем, что это оккупация Украины странами НАТО. И мы этого никогда не допустим», — добавил собеседник издания.

Также он обратил внимание, что США заявили, что если иностранные войска отправятся на Украину в качестве миротворцев, на них статья 5 устава НАТО распространяться не будет.

«Я не думаю, что Литва будет отправлять войска на Украину. Просто пытаются показать свою крутость, надувают щеки. Но с этим ничего сделать нельзя», — заключил Литовкин.

Ранее, 6 марта, Науседа предложил Европейскому союзу выделять в помощь Украине более €40 млрд в год. Он отметил, что Литва ежегодно поддерживает Украину и передает ей 0,25% своего ВВП.