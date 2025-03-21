Реклама
Прямой эфир
Общество
Лавина сошла на дорогу в центре Петропавловска-Камчатского
Происшествия
Пожар на площади 800 кв. м локализовали на рынке в Великом Новгороде
Общество
Прокуратура Кубани начала проверку после нападения собак на подростков
Общество
Курский чиновник успел выпрыгнуть из машины при атаке беспилотника ВСУ
Спорт
Нападающий клуба НХЛ «Филадельфия» Мичков набрал 50-е очко в текущем сезоне
Мир
Сенатор Пушков указал на желание властей Германии создать «Четвертый рейх»
Спорт
Роналду не смог реализовать пенальти в матче 1/4 финала Лиги наций против Дании
Мир
Косметические фирмы во главе с L'Oreal призвали ЕС не втягивать их в торговую войну
Общество
Синоптики спрогнозировали облачность без осадков в Москве 24 марта
Наука и техника
В РФ завершились испытания единого теста для подбора терапии рака молочной железы
Политика
В Госдуме предложили дать молодым родителям набор необходимого для новорожденных
Мир
Песков анонсировал непростые переговоры России и США по зерновой сделке
Мир
WSJ узнала о расширении Израилем операций в Газе ради давления на ХАМАС
Мир
В посольстве ФРГ в РФ оценили статус решения о размещении ракет США
Мир
Президент Алжира потребовал судебного преследования виновных в убийствах в Газе
Мир
В парламенте Гренландии заявили о неуважении США из-за визита делегации на остров
Культура
Американский комик Конан О'Брайен получит премию имени Марка Твена

Эксперт выразил сомнение в готовности Литвы отправить военных на Украину

Литовкин: Литва преувеличивает свою значимость, говоря о вводе войск на Украину
0
EN
Фото: Global Look Press/Kay Nietfeld
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Литва с большей вероятностью не станет вводить войска на Украину, заявления Вильнюса о готовности к такому шагу лишь попытка преувеличить собственную значимость. Таким мнением с «Известиями» 21 марта поделился военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Ранее в этот день президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страна готова направить войска на Украину после прекращения огня. По его словам, подобные обязательства должны взять на себя и другие западные государства.

Комментируя это, Литовкин отметил, что у Литвы есть возможность направить часть солдат на Украину, в том случае если местным властям не жаль граждан своей страны. Однако, добавил он, «обещать — не значит жениться», тем более что Россия предупреждала о последствиях ввода западных войск на Украину — он будет воспринят как ее оккупация странами НАТО.

«Россия уже предупредила всех подобных карликов европейских, которые мнят себя полководцами, великими Наполеонами или там еще кем-то. Мы будем наносить по ним удар, потому что мы считаем, что это оккупация Украины странами НАТО. И мы этого никогда не допустим», — добавил собеседник издания.

Также он обратил внимание, что США заявили, что если иностранные войска отправятся на Украину в качестве миротворцев, на них статья 5 устава НАТО распространяться не будет.

«Я не думаю, что Литва будет отправлять войска на Украину. Просто пытаются показать свою крутость, надувают щеки. Но с этим ничего сделать нельзя», — заключил Литовкин.

В стиле милитари: ЕС стал основной проблемой для урегулирования конфликта на Украине
Почему европейские страны заинтересованы в продолжении боевых действий

Ранее, 6 марта, Науседа предложил Европейскому союзу выделять в помощь Украине более €40 млрд в год. Он отметил, что Литва ежегодно поддерживает Украину и передает ей 0,25% своего ВВП.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025