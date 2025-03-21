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Журналисты RT попали под обстрел в Судже во время эвакуации мирных жителей

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Документалист RT Ольга Кирий и оператор Антон Меркушев попали под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Судже во время эвакуации мирных жителей. Об этом 21 марта сообщили в Telegram-канале издания.

На опубликованных кадрах слышен взрыв неподалеку от территории, на которой находились представители российского СМИ. После начавшегося обстрела журналисты побежали в укрытие.

Отмечается, что Кирий и Меркушев снимают документалку о зачистке Курской области от украинских боевиков.

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Украинские боевики неоднократно атаковали представителей СМИ. 4 января при ударе дрона украинской армии по машине на трассе Донецк – Горловка погиб военный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов. Он скончался от полученных ранений. Было возбуждено уголовное дело по ст. 105, 167 УК РФ («Убийство и покушение на убийство двух и более лиц», «Умышленное повреждение имущества»).

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 19 января заявила, что Киев организует целенаправленные атаки ВСУ на российских военных корреспондентов, потому что боится правды. По ее словам, атаки на российских военкоров осуществляются ВСУ при «молчаливом согласии» или «попустительстве» западных стран, что делает их соучастниками преступлений.

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