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Построенный Польшей забор в Беловежской Пуще привел к подтоплениям

Минприроды РБ: польские заграждения в Беловежской Пуще привели к подтоплению
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Фото: Global Look Press/Attila Husejnow
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Возведенное Польшей заграждение в Беловежской Пуще привело к подтоплению территорий с белорусской стороны на площади более 19 га. Об этом 21 марта сообщило БелТа со ссылкой на начальника отдела использования и охраны водных ресурсов минприроды Белоруссии Викторию Воронову.

По ее словам, капитальный забор нарушил естественный гидрологический режим лесного массива, что приводит к гибели деревьев и изменению видового разнообразия. Кроме того, ограничение путей миграции диких животных может обеднить их генофонд.

Воронова также отметила, что Беларусь остается стороной международных соглашений по охране трансграничных вод, однако ряд европейских стран, включая Польшу, не соблюдают обязательства по обмену экологическими данными.

По уточнению «Газеты.Ru», строительство заграждения высотой 5,5 м и протяженностью 186 км, завершенное в июне 2022 года, было предпринято Польшей для предотвращения нелегальной миграции.

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Ранее, 18 марта, сообщалось, что пограничная служба Польши прибегает к чрезмерному использованию силы по отношению к мигрантам на границе с Белоруссией. Польские пограничники избивают искателей убежища, стреляют по ним резиновыми пулями, раздевают их догола и спускают на них собак.

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