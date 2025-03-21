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WP узнала о плане изменить номера страхования из документов об убийстве Кеннеди

WP: в США изменят страховые номера граждан из раскрытых документов об убийстве Кеннеди
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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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В США выдадут новые страховые номера американцам, чьи данные оказались раскрыты в результате рассекречивания документов об убийстве экс-президента страны Джона Ф. Кеннеди в 1963 году. Об этом 21 марта сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на представителя Белого дома.

«Управление социального обеспечения выдаст новые номера тем, чьи данные были раскрыты», — поделился неназванный чиновник.

Он уточнил, что национальное управление архивов и документации, в свою очередь, очистит файлы от номеров социального страхования.

По данным WP, в рассекреченных документах обнаружены номера социального страхования, а также места и даты рождения более 100 сотрудников сенатского комитета по делам церкви. Столько же страховых номеров работников комитета по убийствам палаты представителей, который расследовал дело Кеннеди.

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Национальный архив США по распоряжению Трампа 19 марта опубликовал рассекреченные документы об убийстве Кеннеди, его брата политика Роберта и активиста за права темнокожих Мартина Лютера Кинга. Коллекция состоит более чем из 6 млн страниц записей, фотографий, кинофильмов, звукозаписей и артефактов.

В свою очередь, внук погибшего президента Джек Шлоссберг раскритиковал американские СМИ за освещение рассекреченных документов об убийстве его деда в 1963 году. По его словам, администрация Трампа не предупреждала семью Кеннеди о публикации материалов. При этом он отметил, что об этих планах знал племянник убитого президента Роберт Кеннеди – младший, занимающий пост главы минздрава США.

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