WP узнала о плане изменить номера страхования из документов об убийстве Кеннеди
В США выдадут новые страховые номера американцам, чьи данные оказались раскрыты в результате рассекречивания документов об убийстве экс-президента страны Джона Ф. Кеннеди в 1963 году. Об этом 21 марта сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на представителя Белого дома.
«Управление социального обеспечения выдаст новые номера тем, чьи данные были раскрыты», — поделился неназванный чиновник.
Он уточнил, что национальное управление архивов и документации, в свою очередь, очистит файлы от номеров социального страхования.
По данным WP, в рассекреченных документах обнаружены номера социального страхования, а также места и даты рождения более 100 сотрудников сенатского комитета по делам церкви. Столько же страховых номеров работников комитета по убийствам палаты представителей, который расследовал дело Кеннеди.
Национальный архив США по распоряжению Трампа 19 марта опубликовал рассекреченные документы об убийстве Кеннеди, его брата политика Роберта и активиста за права темнокожих Мартина Лютера Кинга. Коллекция состоит более чем из 6 млн страниц записей, фотографий, кинофильмов, звукозаписей и артефактов.
В свою очередь, внук погибшего президента Джек Шлоссберг раскритиковал американские СМИ за освещение рассекреченных документов об убийстве его деда в 1963 году. По его словам, администрация Трампа не предупреждала семью Кеннеди о публикации материалов. При этом он отметил, что об этих планах знал племянник убитого президента Роберт Кеннеди – младший, занимающий пост главы минздрава США.