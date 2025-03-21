ЦБ продлил ограничения на переводы средств за рубеж еще на полгода
Центральный банк (ЦБ) России 21 марта продлил ограничения на переводы средств за рубеж для граждан на шесть месяцев. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
Указывается, что ограничительные меры будут действовать до 30 сентября 2025 года включительно.
«Граждане России и физические лица — нерезиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более $1 млн», — говорится в сообщении.
Лимит на перечисления в рамках систем денежных переводов также продолжит оставаться на уровне $10 тыс. в месяц.
Помимо этого, продолжит действовать полный запрет на переводы для юрлиц из недружественных стран, а также физлиц-нерезидентов из таких государств, не работающих на территории РФ. Исключение делается только для иностранных компаний, находящихся под контролем лиц из России.
«Физические лица — нерезиденты, работающие в России, могут перевести за рубеж средства в размере заработной платы. Такое право есть у представителей как дружественных, так и недружественных стран», — добавили в пресс-службе Банка России.
Ранее, 7 марта, ЦБ также продлил на полгода ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Ограничения были сохранены в связи с действующими антироссийскими санкциями, запрещающими отечественным финансовым институтам покупать наличную валюту зарубежных стран.