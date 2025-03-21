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Эрдоган назвал уличным террором протесты из-за задержания мэра Стамбула

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Фото: REUTERS/Cagla Gurdogan
dzen
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Проходящие в Турции акции протеста на фоне задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу незаконны и являются настоящим уличным террором, в связи с чем правительство не намерено закрывать глаза на безответственные призывы оппозиции к беспорядкам. Об этом 21 марта заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Глава государства отметил, что все попытки терроризировать Турцию и нарушить спокойствие ее граждан будут пресечены, так как никто не имеет права посягать на стабильность народа.

«Следуя за маргинальными группами, нападая на нашу полицию, угрожая нашим судьям и прокурорам, бросая вызов демократии и национальной воле и прибегая к незаконным и недемократическим средствам, мы ничего не добьемся. Турция не та страна, которую нашли на улице. Турция не будет сдаваться уличному террору», — приводит слова турецкого лидера TRT Haber.

Как добавил Эрдоган, призывы к выходу на улицы, которые раздаются со стороны лидера оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции Озгюра Озеля, — это тупик, направленный на нанесение ущерба народу страны.

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Глава МВД Турции Али Ерликая 20 марта сообщил, что в ходе акции протеста в Стамбуле были ранены шесть полицейских. Митинги в поддержку задержанного мэра Имамоглу проходили в этот день в Анкаре и Стамбуле.

Правоохранительным органам выдали ордер на задержание Имамоглу 19 марта. По данным газеты Sabah, всего было выдано около 100 ордеров на арест. СМИ отмечает, что в отношении стамбульской мэрии начата антикоррупционная операция. Она касается проведения городских тендеров, а также выяснения подробностей взаимодействия оппозиционных чиновников с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.

Тогда же Озель призвал граждан Турции выйти на акции протеста в поддержку мэра Стамбула. В связи с обстановкой в стране власти запретили проведение в городе массовых политических акций.

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