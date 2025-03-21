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Экс-агент ЦРУ рассказал о схожем положении Трампа и Джона Кеннеди

Экс-агент ЦРУ Харрис: у Трампа много недоброжелателей, как было с Джоном Кеннеди
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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Президент США Дональд Трамп похож на бывшего главу государства Джона Кеннеди своим реформаторским подходом. Об этом 21 марта «Известиям» сообщил экс-агент Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майк Харрис.

«У ЦРУ были свои причины желать убить Кеннеди, потому что он сопротивлялся эскалации войны во Вьетнаме. Так что у многих людей было много причин желать ему смерти. Знаете, я смотрю на Дональда Трампа и вижу его в похожей ситуации», — поделился он.

Бывший агент ЦРУ подчеркнул, что сходство Трампа и Кеннеди заключается в их реформаторском подходе. По его словам, вся инфраструктура ненавидит реформаторов, поскольку стремится защитить всё, что было построено ранее.

«Кеннеди проводил очень стратегические изменения в правительстве США. Его знаменитая цитата о том, как ЦРУ будет разбито на тысячу частей, он тогда видел, как ЦРУ повлияло на внешнюю политику США, оттеснив в сторону Госдепартамент США и президентские директивы», — добавил Харрис.

Он назвал бывшего вице-президента США Линдона Джонсона очевидным бенефициаром убийства Кеннеди. При этом Харрис уточнил, что полной картины обстоятельств нет. Он подчеркнул, что опубликованные документы демонстрируют, что экс-президент США был явной целью.

Харрис в том числе сделал акцент на том, что убивший Кеннеди бывший морской пехотинец Ли Харви Освальд был агентом ЦРУ. По его словам, это «не говорит в пользу» управления.

Полное интервью Харрис смотрите в программе «Известия. Главное» на «Пятом канале» в субботу в 00:00.

«Документы Кеннеди» раскрыли цинизм ЦРУ. Ответы на главные вопросы

Национальный архив США по распоряжению Трампа 19 марта опубликовал рассекреченные документы об убийстве Кеннеди, его брата политика Роберта и активиста за права темнокожих Мартина Лютера Кинга. Коллекция состоит более чем из 6 млн страниц записей, фотографий, кинофильмов, звукозаписей и артефактов.

В свою очередь, внук погибшего президента Джек Шлоссберг раскритиковал американские СМИ за освещение рассекреченных документов об убийстве его деда в 1963 году. По его словам, администрация Трампа не предупреждала семью Кеннеди о публикации материалов. При этом он отметил, что об этих планах знал племянник убитого президента Роберт Кеннеди – младший, занимающий пост главы минздрава США.

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