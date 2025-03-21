Рада рассмотрит проект о применении оружия и дронов на акциях протеста
Верховная рада рассмотрит законопроект о применении огнестрельного оружия и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для прекращения акций протеста на Украине. Об этом 21 марта сообщил телеканал «Прямой».
Отмечается, что новая редакция документа также позволит использовать резиновые и пластиковые дубинки, слезоточивый газ и электрошокеры против участников массовых беспорядков.
По данным украинского издания, национальная гвардия сможет «маркировать» нарушителей краской.
«Верховная рада собирается принять этот законопроект во втором чтении уже на следующей неделе», — уточнили в Telegram-канале «Прямого».
Украинские СМИ 26 февраля сообщили, что в Киеве около здания посольства США собралась толпа людей, выступающих против соглашения о полезных ископаемых. Митингующие требовали отсрочить подписание подобных документов до окончания конфликта с Россией и добавить в них гарантии безопасности для страны.