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Рада рассмотрит проект о применении оружия и дронов на акциях протеста

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Фото: ТАСС/Андрей Ратмиров
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Верховная рада рассмотрит законопроект о применении огнестрельного оружия и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для прекращения акций протеста на Украине. Об этом 21 марта сообщил телеканал «Прямой».

Отмечается, что новая редакция документа также позволит использовать резиновые и пластиковые дубинки, слезоточивый газ и электрошокеры против участников массовых беспорядков.

По данным украинского издания, национальная гвардия сможет «маркировать» нарушителей краской.

«Верховная рада собирается принять этот законопроект во втором чтении уже на следующей неделе», — уточнили в Telegram-канале «Прямого».

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Украинские СМИ 26 февраля сообщили, что в Киеве около здания посольства США собралась толпа людей, выступающих против соглашения о полезных ископаемых. Митингующие требовали отсрочить подписание подобных документов до окончания конфликта с Россией и добавить в них гарантии безопасности для страны.

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