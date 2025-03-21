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NBC узнал о планах Байдена вернуться в политику и помочь демократам

NBC: Байден планирует участвовать в новых избирательных кампаниях демократов
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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Бывший президент США Джо Байден планирует активно включиться в подготовку избирательных кампаний Демократической партии на федеральном и региональном уровнях. Об этом 21 марта сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники в окружении политика.

«По словам близких к нему людей, бывший президент Джо Байден заявил некоторым лидерам демократов, что будет собирать средства, проводить кампанию и делать всё необходимое, чтобы демократы восстановили утраченные позиции, поскольку администрация [президента США] Дональда Трампа сворачивает программы, которые партия помогла разработать», — говорится в материале.

Согласно последнему опросу NBC, уровень поддержки Демократической партии снизился до 27%, что является минимальным показателем с 1990 года. Внутри руководства партии нет единого мнения о том, как использовать участие Байдена в избирательной кампании. Одни считают, что он поможет мобилизовать часть электората, другие опасаются, что его участие напомнит избирателям о поражении демократов в 2024 году.

Также, по информации телеканала, в избирательных кампаниях хотела бы участвовать и бывшая первая леди США Джилл Байден.

Сам экс-президент в настоящее время занят подготовкой своих мемуаров, содержание которых обсуждает с бывшим госсекретарем Энтони Блинкеном и экс-советником по нацбезопасности Джейком Салливаном.

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21 июля Байден отказался от участия в предвыборной гонке и поддержал выдвижение Камалы Харрис в качестве кандидата от Демократической партии. При этом глава государства подчеркнул, что не собирается досрочно уходить в отставку.

Байден являлся самым возрастным президентом США. Здоровье 82-летнего политика неоднократно становилось предметом обсуждения и беспокойства среди американцев.

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