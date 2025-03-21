Пытавшуюся убить ножом двухмесячного сына женщину на Кубани арестовали
Суд в Краснодарском крае по ходатайству следствия арестовал на два месяца 32-летнюю местную жительницу, которая пыталась ножом убить своего двухмесячного сына. Об этом 21 марта сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
Женщина обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 30 («Покушение на преступление»), п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Умышленное причинение смерти малолетнему лицу»). Установлено, что мать ребенка, находясь у себя дома, ударила младенца ножом не менее семи раз в область живота.
«Совершить убийство фигурантка не смогла, так как ее действия были пресечены ее отцом. В судебном заседании обвиняемая не возражала против удовлетворения ходатайства следствия», — отмечено в Telegram-канале ведомства.
Фигурантка останется под стражей до 20 мая.
СУ Следственного Комитета (СК) России по Краснодарскому краю ранее, 20 марта, сообщило, что в городе Курганинске женщина нанесла своему двухмесячному сыну ножевые ранения, пытаясь убить его. Пострадавший ребенок находится под наблюдением врачей в больнице, ему оказывают медицинскую помощь. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.