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Друг убитого экс-мэра Самары Тархова опроверг информацию о похоронах

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Фото: TASS/ITAR/Николай Никитин
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Информация в Telegram-каналах о якобы готовящихся похоронах экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены ложна. Об этом 21 марта сообщил его близкий друг, бывший заместитель главы города Александр Кузнецов.

По распространенным данным, друзья бывшего градоначальника якобы занимаются организацией похорон и процедуры прощания. В свою очередь, адвокаты якобы собирают документы для признания супружеской пары умершими.

«Это вранье полное... Я просто сейчас не могу назвать фамилию этого негодяя (организатора. — Ред.) <...>. У Виктора Александровича остались друзья, мы похороним его с честью и достоинством», — сказал Кузнецов в беседе с «РИА Новости».

Он поделился, что ему в том числе поступали звонки с вопросами об организации похорон. Также Кузнецов уточнил, что следователи исключили возможность проведения похорон, пока продолжается расследование. По его словам, в настоящее время неправильно говорить об этом.

И дедушку, и бабушку: кто убил экс-мэра Самары Виктора Тархова
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5 февраля сообщалось, что экс-мэр Самары и его жена Наталья были застрелены. По данным следствия, они погибли примерно за месяц до обнаружения тел. Последний раз их зафиксировали камеры видеонаблюдения в подъезде дома. После супругов никто не видел, хотя от их имени продолжали поступать сообщения. Знакомые семьи обратились в полицию с заявлением об исчезновении пары.

По подозрению в убийстве арестовали внучку экс-мэра Екатерину. Установлено, что она в течение месяца рассылала SMS-сообщения с телефонов Тархова и его жены. Также она начала продавать имущество бабушки и дедушки по поддельным документам. По данным источника «Известий», Екатерина утверждала, что Тархов и его жена уехали из страны.

По одной из версий, внучка расчленила своих родственников и постепенно выносила фрагменты тел из дома, увозя их на такси. В СК России сообщили, что женщина приобретала предметы для сокрытия убийства, среди них — канистры с химическим средством и пластиковые емкости.

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