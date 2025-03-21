Врач дала совет россиянам с аллергией на пыльцу

Россиянам с аллергией на пыльцу в период цветения стоит чаще принимать душ, носить кепки и регулярно менять постельное белье. Такие рекомендации врач-аллерголог клиники «Будь здоров» Ирина Купцова дала в пятницу, 21 марта.

Специалист отметила, что к немедикаментозным методам борьбы с аллергией в этот период можно отнести соблюдение гипоаллергенной диеты.

«Это исключение из рациона шоколада, сладкого, красителей, маринадов, копченостей, а также ограничение продуктов, тяжелых для переваривания и часто вызывающих аллергическую реакцию. К таким относятся куриные яйца, молоко, цитрусовые. Также следует исключить из питания перекрестные аллергены», — сказала аллерголог в разговоре с Lenta.Ru.

Кроме того, Купцова также рекомендовала организовать гипоаллергенный быт. Так, необходимо принимать душ и промывать глаза и нос после прогулок на улице, а также надевать кепки и защитные очки для защиты от пыльцы.

«Важны ежедневная смена наволочки и смена одежды после прогулки. На работе и дома по возможности не стоит открывать окна. Кроме того, стоит избегать приема фитопрепаратов, так как их употребление внутрь и местно может привести к обострению аллергии», — предупредила врач.

Ранее в этот день эксперты компании «Гемотест» и СБЕР ЕАПТЕКИ рассказали «Известиям», чем опасна весенняя аллергия и как справиться с обострением. В большинстве регионов России сезон аллергии на пыльцу (поллиноза) обычно начинается в апреле-мае. Но в этом году он стартовал гораздо раньше, сообщает 360.ru. Из-за небольшого количества снега и аномально теплой зимы пыльцу растений в воздухе начали обнаруживать уже с конца февраля. Главные виновники поллиноза — береза, ольха и лещина, напомнили специалисты.

4 марта первый вице-президент, гендиректор Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ) Наталья Ильина в пресс-центре МИЦ «Известия» рассказала, что четверть населения России имеет то или иное аллергическое заболевание. При этом у значительного количества россиян аллергия не диагностирована.