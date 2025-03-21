Полиция в ФРГ провела обыски по подозрению в контрабанде оружия с Украины
Немецкие правоохранители провели обыски в рамках расследования в отношении двух мужчин по подозрению в контрабанде боевого оружия из зоны конфликта на Украине. Об этом 21 марта написали на сайте полиции города Дельменхорст.
«Мужчины в возрасте 28 и 45 лет подозреваются в использовании гуманитарных поставок на Украину или с Украины для ввоза военного оружия», — написано в заявлении.
Обыски прошли 17 марта 2025 года на пяти объектах по запросу прокуратуры города Ольденбург.
Подозреваемые, предположительно, использовали гуманитарные поставки для незаконного ввоза и вывоза оружия. Однако в ходе обысков было найдено только пневматическое оружие.
Правоохранители также обнаружили множество улик, расследование продолжается.
Ранее, 26 февраля, сообщалось, что несколько человек получили ранения в результате стрельбы у здания суда в немецком городе Билефельде. По данным СМИ, ранены девять человек. Очевидцы рассказали, что они лежали на земле. Пострадавшим сразу же начали оказывать помощь полицейские, на место ЧП прибыли машины скорой помощи.