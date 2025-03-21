В Молдавии сообщили о намерении властей установить слежку за гражданами
Президент Молдавии Майя Санду и ее правящая партия «Действие и солидарность» намерены установить слежку за гражданами страны. Об этом 21 марта сообщил лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор.
«СИБ (служба информации и безопасности. — Ред.) просит парламент разрешить слежку за гражданами на основании приказа своего директора», — написал он в Telegram-канале.
Шор подчеркнул, что данная инициатива нарушает права граждан Молдавии на частную жизнь, свободу выражения мнений и свободу перемещения.
Вице-спикер парламента Молдавии от оппозиционной Партии социалистов Влад Батрынча 8 февраля назвал выборы в парламент единственным шансом изменить ситуацию в стране. Он подчеркнул, что представителям оппозиции важно действовать «в едином духе».