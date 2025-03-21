Премьер-министр Бельгии выступил против конфискации замороженных активов России
Конфискация замороженных в Бельгии активов России недопустима из-за системных рисков для всей мировой финансовой системы. Об этом 20 марта заявил бельгийский премьер-министр Барт де Вевер в беседе с журналистами по итогам встречи лидеров стран Евросоюза (ЕС) в Брюсселе.
Он отметил, что конфискация денег станет «актом войны» против Москвы.
«Мы не живем в мире фантазий. Мы в реальном мире, где если вы заберете у кого-то €200 млрд, то столкнетесь с последствиями», — приводит его слова европейская газета Politico.
По мнению де Вевера, замороженные активы России нельзя рассматривать как некую копилку, которую можно просто взять и разбить молотком, чтобы получить из нее деньги.
Ранее, 18 марта, агентство Bloomberg сообщило об активизации дискуссий между Великобританией и Евросоюзом по поводу конфискации замороженных российских средств. Отмечалось, что Лондон и Брюссель достигли прогресса по этому вопросу, несмотря на сопротивление ряда европейских стран, включая Бельгию и Германию.