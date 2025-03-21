Вода ушла из всех садовых домов и с приусадебных участков в челябинской Аше
Оставшиеся 12 садовых домов и 13 приусадебных участков освободились от воды в городе Аша Челябинской области. Об этом 21 марта сообщили в МЧС России.
Затопление территорий произошло в результате ледохода, который прошел по реке Сим.
«Подтопленных жилых, садовых домов и приусадебных участков нет», — сообщили в Telegram-канале.
Ранее 21 марта сообщалось, что от воды освободился 21 частный жилой дом, 81 садовый дом и 121 приусадебный участок в Ашинском районе. По данным регионального МЧС, в пунктах временного размещения (ПВР) были устроены 12 человек, детей среди них нет.