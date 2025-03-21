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Патрушев сообщил о новой стратегии развития ВМФ РФ с учетом опыта СВО

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Фото: пресс-служба Военно-морского флота
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Новая стратегия развития Военно-морского флота (ВМФ) России учтет опыт специальной военной операции (СВО) по защите Украины и будет содержать прогноз развития военно-политической обстановки в мире. Об этом 21 марта сообщил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

Проект стратегии был рассмотрен на заседании совета по стратегическому развитию ВМФ. В документе стратегического планирования будут сформулированы цели и задачи ВМФ на ближайшую и долгосрочную перспективу, а также приоритеты его развития.

«Стратегия будет основана на базовых принципах строительства флота, учитывать опыт проведения специальной военной операции, современное состояние и прогноз развития военно-политической обстановки в мире», — сообщила пресс-служба коллегии.

Также стратегия будет направлена на обеспечение безопасности страны, защиту ее национальных интересов в Мировом океане и сохранение за Россией статуса морской державы.

«В целях реализации стратегии подготовлены проекты программ, <…> что позволит обеспечить полную и ритмичную загрузку судостроения предприятий, <…> добиться технологического суверенитета России в сфере кораблестроения», — отметил Патрушев на заседании.

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6 февраля Патрушев также сообщал, что в России создается свой аналог системы подвижной спутниковой связи для морского флота в ответ на действия Запада, который пытается не разрешать РФ использовать морские транспортные коммуникации и отключает отечественные суда от спутниковой системы Inmarsat. Он отметил, что ограничения западных стран создают риски для безопасности судоходства и жизни людей, а растущая геополитическая напряженность негативно влияет на работу морской деятельности.

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