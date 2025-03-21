Реклама
Прямой эфир
Общество
Бедроса Киркорова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
Мир
Bloomberg сообщило о дефиците пороха и взрывчатки в Европе
Мир
Эрдоган назвал уличным террором протесты из-за задержания мэра Стамбула
Мир
США согласились на исключение из санкций для Венгрии по оплате газа из России
Мир
Вершинин обсудил с послом Турции доступ сельхозпродукции РФ на мировые рынки
Мир
Путин и эмир Катара отметили важность сохранения единства Сирии
Мир
Принц Уильям посетил базу НАТО в Эстонии и проехался на танке Challenger 2
Мир
Глава ВГА Харьковской области заявил о мобилизации инвалидов в ВСУ
Мир
Трамп пообещал выплатить застрявшим на МКС астронавтам сверхурочные
Авто
Госавтоинспекция объявила массовые проверки водителей в регионах
Мир
Трамп заявил о появлении контуров соглашения по Украине после контактов с Путиным
Мир
В ЮНЕСКО назвали таяние ледников угрозой для 2 млрд человек
Мир
Шойгу сообщил Ким Чен Ыну о внимании Путина ко всем договоренностям с КНДР
Мир
В Молдавии сообщили о намерении властей установить слежку за гражданами
Мир
Постпред РФ в Вене обсудил с главой МАГАТЭ ядерную безопасность на Украине
Спорт
Овечкин поддержал идею лидеров РФ и США провести матч между игроками КХЛ и НХЛ
Мир
Келлог назвал Киев инициатором телефонного разговора Трампа и Зеленского

Эксперт указал на политический характер военных учений Швеции в Арктике

Эксперт Матвийчук: учения Швеции против РФ в Арктике носят политический характер
0
EN
Фото: Global Look Press
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Военные учения Швеции в Арктике, направленные на противостояние России, носят политический характер, обусловленный антироссийской риторикой НАТО и Евросоюза (ЕС). РФ никогда не угрожала Швеции, а, наоборот, искала возможности для сотрудничества. Об этом 20 марта заявил «Известиям» бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Накануне газета The Wall Street Journal сообщила, что подготавливаемая на севере Швеции бригада для противостояния РФ в Арктике расширяется наиболее активно среди других подразделений армии. Один из военных также подчеркнул, что ключевая угроза для Швеции — Россия. Журналисты в свою очередь отметили, что у РФ есть преимущество над НАТО в Арктике благодаря перезапуску военных баз советского времени.

«Швеция — это неофит НАТО, ей нужно сейчас доказать верность этому блоку, политика поэтому и построена на русофобии, чтобы торговать русофобией. Швеции же никто не угрожает, жила же она столько лет вне НАТО, и никогда Россия на нее не нападала, мы, наоборот, пытались решить проблемы в Арктике, вести совместные проекты. Это чистейшей воды политика, это чистейшей воды пропаганда, нацеленная на демонизацию России», — прокомментировал Матвийчук.

По его словам, таким образом власти Швеции пытаются запугать свое население угрозой со стороны России, чтобы граждане не выступали против увеличения военных трат в ущерб социальным сферам.

Полярный крюк: для чего НАТО проводит учения в Арктике
Северный морской путь стал главной целью США в регионе, считают эксперты

Ранее, 18 декабря прошлого года, помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что в результате действий НАТО растет напряженность в Арктическом регионе.

До этого, 17 сентября, командующий Военно-воздушными силами (ВВС) США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер заявил, что Североатлантический альянс изучает идею создания объединенного центра управления воздушными операциями в Арктике.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025