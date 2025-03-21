Эксперт указал на политический характер военных учений Швеции в Арктике

Военные учения Швеции в Арктике, направленные на противостояние России, носят политический характер, обусловленный антироссийской риторикой НАТО и Евросоюза (ЕС). РФ никогда не угрожала Швеции, а, наоборот, искала возможности для сотрудничества. Об этом 20 марта заявил «Известиям» бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Накануне газета The Wall Street Journal сообщила, что подготавливаемая на севере Швеции бригада для противостояния РФ в Арктике расширяется наиболее активно среди других подразделений армии. Один из военных также подчеркнул, что ключевая угроза для Швеции — Россия. Журналисты в свою очередь отметили, что у РФ есть преимущество над НАТО в Арктике благодаря перезапуску военных баз советского времени.

«Швеция — это неофит НАТО, ей нужно сейчас доказать верность этому блоку, политика поэтому и построена на русофобии, чтобы торговать русофобией. Швеции же никто не угрожает, жила же она столько лет вне НАТО, и никогда Россия на нее не нападала, мы, наоборот, пытались решить проблемы в Арктике, вести совместные проекты. Это чистейшей воды политика, это чистейшей воды пропаганда, нацеленная на демонизацию России», — прокомментировал Матвийчук.

По его словам, таким образом власти Швеции пытаются запугать свое население угрозой со стороны России, чтобы граждане не выступали против увеличения военных трат в ущерб социальным сферам.

Ранее, 18 декабря прошлого года, помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что в результате действий НАТО растет напряженность в Арктическом регионе.

До этого, 17 сентября, командующий Военно-воздушными силами (ВВС) США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер заявил, что Североатлантический альянс изучает идею создания объединенного центра управления воздушными операциями в Арктике.