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Bloomberg сообщило о дефиците пороха и взрывчатки в Европе

Bloomberg: Европа столкнулась с дефицитом пороха и взрывчатых веществ
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Фото: Global Look Press
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Страны Европы испытывают дефицит ресурсов, необходимых для производства пороха и других взрывчатых веществ на фоне планов по значительному увеличению расходов на оборону. Об этом 21 марта сообщило агентство Bloomberg.

По данным агентства, европейские правительства перебрали свои запасы боеприпасов с целью вооружить Украину и показали, насколько их резервы малы.

«С тех пор они пытаются увеличить производство артиллерийских снарядов, ракет и пуль. Это до предела истощило запасы пороха, тротила, других взрывчатых веществ и ракетного топлива на континенте», — говорится в публикации.

Отмечается, что, поскольку Европа готовится к увеличению оборонных расходов, некоторые компании пытаются наращивать производство. Так, немецкий концерн Rheinmetall стремится увеличить выпуск пороха более чем на 50% к 2028 году. Но и этого будет недостаточно, так как континент зависит от поставок сырья из-за рубежа, например, из Китая.

Как уточняет Bloomberg со ссылкой на экспертов, одно из решений — переключение гражданской химической промышленности на военное производство.

Однако стоимость такого перехода высока, а компаниям нужны гарантии, что продукция окажется востребованной европейским армиям в течение долгого времени.

От сурьмы до тюрьмы: Европе не из чего производить новые боеприпасы
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Еще в мае прошлого года британские СМИ сообщали, что в Евросоюзе (ЕС) наблюдается дефицит взрывчатых веществ, что усложняет оказание помощи Украине. Отмечалось, что европейские компании не уверены, что смогут нарастить производство, и опасаются, что из-за недостаточного производства взрывчатки в ЕС Киев не сможет получить нужное количество снарядов.

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