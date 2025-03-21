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В Китае указали на выдающиеся успехи ВКС России в конфликте на Украине

Tencent: ВКС России великолепно проявили себя в конфликте на Украине
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) России показали прекрасные результаты в конфликте на Украине и пользуются высоким спросом на мировом рынке. Об этом 19 марта написал китайский портал Tencent.

Отмечается, что современные радиолокационные станции и дальнобойные ракеты российских истребителей позволяют им уничтожать украинские самолеты с больших расстояний. Пилоты ВВС Украины не способны даже обнаружить боевые машины ВКС, сбивающие авиацию киевского режима.

Эти успехи, как подчеркивается в публикации, обеспечили российским самолетам хорошую рекламу на экспортном рынке.

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И как изменит дальнюю авиацию ВКС РФ модернизация действующих боевых машин

Ранее, 11 марта, начальник управления коммуникаций командования ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что украинская авиация не способна противостоять российским истребителям. Он отметил, что даже западные F-16 не могут конкурировать с Су-35 ВКС России.

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