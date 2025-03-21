Реклама
Прямой эфир
Общество
Песков назвал Лаврова гордостью России
Общество
В Харьковской области ВСУ нанесли удар по машине скорой помощи FPV-дроном
Мир
В ЕС заявили об ударе по авторитету Каллас из-за ее плана по Украине
Мир
Французский регулятор постановил запретить вещание Пятого канала и СТС в стране
Общество
Гражданина Грузии заочно приговорили к 23 годам за обучение наемников ВСУ
Общество
Правкомиссия утвердила вариант подъема частей танкеров в Керченском проливе
Армия
ВС РФ за неделю освободили три населенных пункта в Курской и Запорожской областях
Мир
Бортников заявил о готовности РФ реагировать на вызовы безопасности совместно с КНР
Общество
Замглавы ФСИН рассказал о тестировании в СИЗО Москвы новых средств блокировки связи
Мир
Маск пригрозил судом «сливающим фейки NYT» сотрудникам Пентагона
Мир
Потерпевшими от нападения ВСУ на Курскую область признаны 43 тыс. человек
Общество
В Москве прощаются с Бедросом Киркоровым
Мир
Шойгу сообщил Ким Чен Ыну о внимании Путина ко всем договоренностям с КНДР
Общество
В Карачаево-Черкесии пресекли деятельность трех криптоферм
Мир
Трамп подписал указ о ликвидации минобразования США в окружении школьников
Общество
Синоптик посоветовал московским автомобилистам менять резину после 25 марта
Армия
ВКС России сбили в воздушном бою украинский МиГ-29

В Барнауле кусок наледи упал с крыши на восьмилетнюю девочку

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В Барнауле кусок наледи упал с крыши на восьмилетнюю девочку, возбуждено уголовное дело. Об этом 21 марта сообщило следственное управление Следственного комитета (СУ СК) РФ по Алтайскому краю.

Уточняется, что инцидент произошел 19 марта, когда школьница проходила мимо дома на улице Германа Титова. Медики зафиксировали у ребенка ушибы головы.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»)», — отметили в Telegram-канале СУ СК России по региону.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняют следователи. Они устанавливают сотрудника управляющей компании, в чьи обязанности входят вопросы по надлежащему содержанию кровли дома, дополнили в ведомстве.

Ледные испытания: катание с горок стало самой травмоопасной зимней забавой
На повреждения после спуска пришлась четверть обращений за последние три сезона, рассказали в страховых компаниях

Ранее, 3 марта, сообщалось, что в Махачкале на голову женщине с ребенком с крыши здания упала глыба льда. Медики диагностировали у пострадавшей открытую черепно-мозговую травму с ранами головы. Женщина была экстренно госпитализирована.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025