В Барнауле кусок наледи упал с крыши на восьмилетнюю девочку
В Барнауле кусок наледи упал с крыши на восьмилетнюю девочку, возбуждено уголовное дело. Об этом 21 марта сообщило следственное управление Следственного комитета (СУ СК) РФ по Алтайскому краю.
Уточняется, что инцидент произошел 19 марта, когда школьница проходила мимо дома на улице Германа Титова. Медики зафиксировали у ребенка ушибы головы.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»)», — отметили в Telegram-канале СУ СК России по региону.
Причины и обстоятельства произошедшего выясняют следователи. Они устанавливают сотрудника управляющей компании, в чьи обязанности входят вопросы по надлежащему содержанию кровли дома, дополнили в ведомстве.
Ранее, 3 марта, сообщалось, что в Махачкале на голову женщине с ребенком с крыши здания упала глыба льда. Медики диагностировали у пострадавшей открытую черепно-мозговую травму с ранами головы. Женщина была экстренно госпитализирована.