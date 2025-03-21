Набиуллина заявила о снижении вероятности повышения ключевой ставки

Вероятность дальнейшего повышения ключевой ставки в России уменьшилась. Об этом 21 марта заявила председатель Центрального банка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

Она отметила, что решения регулятора по поводу ключевой ставки будут зависеть от результатов текущей жесткой денежно-кредитной политики Банка России. Усилия ЦБ направлены на возврат к уровню инфляции в 4% в 2026 году.

«Если они (текущие меры ЦБ. — Ред.) будут недостаточными, мы можем сделать дополнительный шаг по повышению ставки, хотя вероятность этого уменьшилась», — сказала Набиуллина.

При этом глава Центробанка заявила, что темпы роста цен в России в последнее время снижаются. По ее словам, значительную роль в этом играет жесткая политика регулятора, другими факторами стали укрепление рубля и улучшение настроений на рынках.

Кроме того, как заметила Набиуллина, в стране наблюдается замедление внутреннего спроса и постепенный спад напряженности на рынке труда.

«Экономика скорее идет по траектории «мягкой посадки» без резких колебаний», — резюмировала Набиуллина.

Ранее в тот же день регулятор принял решение сохранить текущий уровень ключевой ставки в 21%. В ЦБ отметили, что рост внутреннего спроса по-прежнему опережает возможности расширения предложения товаров и услуг По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики 2025 году инфляция снизится до 7–8%, вернется к 4% в 2026 году и будет находиться на целевом уровне в дальнейшем.